24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Тернопільській області підтвердили першу смерть від коронавірусу

- Читать новость на русском
На Тернопільщині перша смерть від коронавірусу / nbcnews.com

У Тернопільській області підтвердили першу смерть від коронавірусу Covid-19. Помер житель Монастирського району. Хворому було 68 років.

Про першу жертву коронавірусу на Тернопільщині йдеться у повідомленні офіційного каналу Тернопільського штабу для боротьби з Covid-19.

Читайте також: Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад 500 людьми

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на Covid-19. Це житель Монастириського району, села Ковалівка. Чоловікові було 68 років", – йдеться в повідомленні.

Це перша смерть від коронавірусу чоловіка в Україні і четверта загалом. Жертвами коронавірусу також стали три жінки – у Житомирській області, Івано-Франківській та Чернівецьких областях.

Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині

  • Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник.
  • Станом на 25 березня у Тернопільській області вже 6 випадків зараження коронавірусом.
  • Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.
  • Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
  • На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Головні новини 24 березня: 100 випадків коронавірусу в Україні та погодинна оплата лікарям
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Тернопіль Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук