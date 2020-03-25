У Тернопільській області підтвердили першу смерть від коронавірусу Covid-19. Помер житель Монастирського району. Хворому було 68 років.

Про першу жертву коронавірусу на Тернопільщині йдеться у повідомленні офіційного каналу Тернопільського штабу для боротьби з Covid-19.

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"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на Covid-19. Це житель Монастириського району, села Ковалівка. Чоловікові було 68 років", – йдеться в повідомленні.

Це перша смерть від коронавірусу чоловіка в Україні і четверта загалом. Жертвами коронавірусу також стали три жінки – у Житомирській області, Івано-Франківській та Чернівецьких областях.

Що відомо про поширення коронавірусу на Тернопільщині

Перший випадок інфікування коронавірусом у Тернопільській області зафіксували 20 березня. Захворів 57-річний священник.

Станом на 25 березня у Тернопільській області вже 6 випадків зараження коронавірусом.

Після цього в Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

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