У Тернополі чоловік збрехав про коронавірус у кума, щоб помститися швидкій: відео

У Тернополі чоловік викликав швидку допомогу та поліцію, заявивши про те, що його друг нещодавно приїхав з Китаю та має симптоми застуди.

Мешканець Тернополя зателефонував до швидкої з проханням приїхати до сусіда, втім виявилось, що чоловік в Китаї не був та симптомів застуди не має, повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області.

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Подивившись на номер, з якого здійснили виклик, чоловік впізнав контакти свого кума.

Під час розмови з правоохоронцями, 41-річний жартівник пояснив, що таким чином помстився "швидкій". Він розповів, що у нього піднявся тиск й погіршилось самопочуття, у зв'язку з чим викликав швидку допомогу. Натомість оператор відповів, що з таким діагнозом необхідно звернутися до дільничого лікаря.

Розлючений чоловік зателефонував до поліції, а згодом й у швидку допомогу, сповістивши їм про свого друга, який "повернувся з Китаю та має симптоми застуди". За словами чоловіка, цього разу швидка допомога приїхала за 4 хвилини. Цікаво, що по приїзду у квартирі нікого не виявили – чоловіка, який і не здогадувався про затію свого друга, розшукали лише на наступний день.

Тепер зловмиснику загрожує штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як пише УНІАН, завідувачка інфекційного відділення міської дитячої лікарні Ольга Дивоняк закликала мешканців міста не використовувати коронавірус для жартів та неправдивих повідомлень.

Люди, які таке роблять, не задумуються, який ресурс залучається. Через повідомлення про те, що у сусіда коронавірус, були залучені медичні працівники, екстрена медична допомога, лабораторний центр, поліція, рятувальники. Скільки емоційного здоров’я втрачено. Стрес отримала і людина, до якої викликали... Закликаю не робити подібних дурниць,

– пояснила Ольга Дивоняк.

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