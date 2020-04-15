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У Тернополі посилили карантин: що заборонили

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У Тернополі посилили карантин / Getty Images

У Тернополі зафіксували вже 287 випадків зараження коронавірусом. Через це місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.

Зокрема заборонили відвідувати кладовища. Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.

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Відповідне рішення про посилення караниту в Тернополі погодили на засіданні штабу.

Що передбачають нові обмеження:

  • масово відвідувати кладовища;
  • проводити поминальні відправи;
  • продавати вагове морозиво, напої на розлив через роздрібну торгівлю;
  • роботу пунктів прийому вторинної сировини;
  • роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.
  • власники банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків повинні прибирати та проводити дезінфекцію двічі на день.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині:

  • Донедавна Тернопільщина входила у трійку областей-лідерів за кількістю хворих на COVID-19 людей. Зараз вона займає четверту сходинку у цьому сумному антирейтингу. У регіоні станом на 10 квітня 196 інфікованих коронавірусом, зафіксовані 5 летальних випадків.
  • Найскладніша ситуація у Монастириському районі – саме звідти спалах поширився на решту області.
  • Серед інфікованих COVID-19 на Тернопільщині є багато медиків.

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Тернопіль
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