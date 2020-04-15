У Тернополі посилили карантин: що заборонили

У Тернополі зафіксували вже 287 випадків зараження коронавірусом. Через це місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.

Зокрема заборонили відвідувати кладовища. Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.

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Відповідне рішення про посилення караниту в Тернополі погодили на засіданні штабу.

Що передбачають нові обмеження:

масово відвідувати кладовища;

проводити поминальні відправи;

продавати вагове морозиво, напої на розлив через роздрібну торгівлю;

роботу пунктів прийому вторинної сировини;

роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

власники банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків повинні прибирати та проводити дезінфекцію двічі на день.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: