У Тернополі посилили карантин: що заборонили
У Тернополі зафіксували вже 287 випадків зараження коронавірусом. Через це місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.
Зокрема заборонили відвідувати кладовища. Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.
Важливо На Великдень у Хмельницькому не буде їздити громадський транспорт та не працюватимуть магазини
Відповідне рішення про посилення караниту в Тернополі погодили на засіданні штабу.
Що передбачають нові обмеження:
- масово відвідувати кладовища;
- проводити поминальні відправи;
- продавати вагове морозиво, напої на розлив через роздрібну торгівлю;
- роботу пунктів прийому вторинної сировини;
- роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.
- власники банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків повинні прибирати та проводити дезінфекцію двічі на день.
Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині:
- Донедавна Тернопільщина входила у трійку областей-лідерів за кількістю хворих на COVID-19 людей. Зараз вона займає четверту сходинку у цьому сумному антирейтингу. У регіоні станом на 10 квітня 196 інфікованих коронавірусом, зафіксовані 5 летальних випадків.
- Найскладніша ситуація у Монастириському районі – саме звідти спалах поширився на решту області.
- Серед інфікованих COVID-19 на Тернопільщині є багато медиків.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 14 квітня: у світі майже 2 мільйони інфікованих
сьогодні , 10:24 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайн
сьогодні , 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Чому коронавірус по-різному впливає на людей: назвали п'ять факторівсьогодні , 14:10
-
ІФА-тести з'являться найближчим часом, – Ляшко про варіант виходу з карантинусьогодні , 10:34
-
У Львові чоловік, який помер від коронавірусу, мав двічі негативний тестсьогодні , 12:15
-
Вихід з карантину на сьогодні є недоцільним, – очільник МОЗсьогодні , 10:03
-
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопельсьогодні , 16:44
-
На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопецьсьогодні , 12:11
Пропозиції партнерів
Коментарі