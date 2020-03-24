24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

У Тернопільській області вже 4 випадки зараження коронавірусом

- Читать новость на русском
Коронавірус в Тернополі / Вікіпедія

24 березня лабораторний аналіз показав позитивний результат на коронавірус у ще двох людей з Тернопільщини. Відтак, тепер в області зареєстровано 4 випадки зараження.

Про це у фейсбуці повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

До теми Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад 500 людьми

Поки що немає деталей про те, у якому районі зафіксували два нових випадки. Ймовірно, нові пацієнти можуть бути контактними особами людей, у яких виявили хворобу напередодні.

Таким чином, тепер в Україні зафіксовано 99 випадків зараження коронавірусом та 3 летальні випадки.

Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:

  • місто Київ — 29 випадків;
  • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);
  • Київська область — 15 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Тернопільська область — 4 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Черкаська область — 1 випадок.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
сьогодні
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Лікування Тернопіль
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
23 березня 20:20 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук