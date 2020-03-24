У Тернопільській області вже 4 випадки зараження коронавірусом

24 березня лабораторний аналіз показав позитивний результат на коронавірус у ще двох людей з Тернопільщини. Відтак, тепер в області зареєстровано 4 випадки зараження.

Про це у фейсбуці повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

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Поки що немає деталей про те, у якому районі зафіксували два нових випадки. Ймовірно, нові пацієнти можуть бути контактними особами людей, у яких виявили хворобу напередодні.

Таким чином, тепер в Україні зафіксовано 99 випадків зараження коронавірусом та 3 летальні випадки.

Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:

місто Київ — 29 випадків;

Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);

Київська область — 15 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 4 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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