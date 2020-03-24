У Тернопільській області вже 4 випадки зараження коронавірусом
24 березня лабораторний аналіз показав позитивний результат на коронавірус у ще двох людей з Тернопільщини. Відтак, тепер в області зареєстровано 4 випадки зараження.
Про це у фейсбуці повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
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Поки що немає деталей про те, у якому районі зафіксували два нових випадки. Ймовірно, нові пацієнти можуть бути контактними особами людей, у яких виявили хворобу напередодні.
Таким чином, тепер в Україні зафіксовано 99 випадків зараження коронавірусом та 3 летальні випадки.
Де в Україні зафіксували випадки коронавірусу:
- місто Київ — 29 випадків;
- Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);
- Київська область — 15 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 4 випадки;
- Львівська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Черкаська область — 1 випадок.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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