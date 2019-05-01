У травні Землю накриє низка магнітних бур

Протягом всього травня вчені прогнозують неабияку сонячну активність, яка спричиняє магнітні бурі. Саме на це люди нерідко списують свою дратівливість, неуважність чи погане самопочуття.

Найбільша сонячна активність відбудеться саме 5 травня. Вчені попереджають, що це може супроводжуватися слабкістю, апатією, дратівливістю, сильними мігренню та загостреннями хронічних хвороб.

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Також магнітні бурі варто чекати: з 11 до 17, з 20 по 25, а також 28 травня.



Магнітні бурі у травні 2019 року

Чи впливають магнітні бурі на людей

Магнітні бурі – це певні коливання у магнітному полі Землі, які спричинені сонячною активністю, тобто сонячним вітром і спалахами на Сонці. Під час таких потужних спалахів відбувається величезний викид позитивно заряджених частинок, які поширюються по всьому космічному простору. Інколи вони можуть досягати Землі та завдавати дискомфорт її мешканцям.

Людей, які відчувають хворобливу реакцію організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря називають метеозалежними.

Варто зауважити, в останніх дослідженнях науковці не побачили взаємозв'язок між поганим самопочуттям людей та активністю сонця. Щодо ризику інсультів у цей період, то є зв'язок між ними та геомагнітними бурями, проте його потрібно вивчати детальніше.

А от в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що підтверджень, що активність Сонця викликає погане самопочуття, немає. Вона додала, що така активність відбувається постійно, а не лише під час магнітних бур.

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