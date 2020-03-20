У 5 областях у 15 людей підозрюють коронавірус

У Хмельницькому, Запоріжжі, Рівному, Сумській області та на Житомирщині нові підозри на коронавірус. Людей госпіталізували в інфекційні лікарні, результати зразків очікують найближчим часом.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на голів ОДА.

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В Запорізькій області за останню добу госпіталізували тьох людей з підозрою на коронавірус. Всього коронавірус підозрюють у 5 жителів області.

Крім того, у Хмельницькому двох пацієнтів інфекційної лікарні теж перевіряють на коронавірус.

Так, у 38-річної хмельничанки розвинулася пневмонія, а 26-річного жителя Хмельницького району госпіталізували з високою температурою. Чоловік нещодавно повернувся з Польщі.

У Житомирській області станом на 20 березня було зафіксовано два випадки коронавірусу, ще три підозри перевіряють, також у лікарню надійшли ще двоє хворих, яких перевірять на Covid 19.

У Сумській області під наглядом лікарів перебувають 5 осіб з підозрою на коронавірус, а у Рівному в інфекційну лікарню госпіталізували 37-річну жінку з підозрою на коронавірус.

Скільки підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Україні

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



Скільки часу коронавірус активний на поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

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