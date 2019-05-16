У центрі Києва можна безкоштовно пройти тестування на ВІЛ
У Києві з 14 травня можна пройти безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію.
Фонд Олени Пінчук спільно з Київським Центром СНІДу відкрили кабінет для експрес-тестування на ВІЛ в центрі Києва. Пройти перевірку може кожен охочий. Перший місяць кабінет буде працювати в тестовому режимі у такому графіку: з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 20:00.
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Який процес здачі аналізу?
У кабінеті вам усно повідомлять про ваш результат, але не нададуть довідки. Також ви отримаєте безкоштовну консультацію. Якщо вам потрібна довідка результату – потрібно при собі мати паспорт.
Що робити, якщо тест "позитивний"?
У такому разі одразу на місці робиться повторний аналіз іншим методом. І якщо вже і другий показує позитивний результат – виписується довідка за документом. Вас консультують і відправляють на остаточний тест у центр СНІДу, який є у кожній області та великому місті по всій Україні. Для цього третього аналізу забір крові береться тільки з вени. Цей аналіз вже вважається остаточним.
Безкоштовний аналіз на ВІЛ у Києві
Що таке "Вікно"?
Це часовий проміжок між моментом коли сталася "ризикована ситуація" до виявлення антитіл ВІЛ-інфекції в організмі.
Що робити, якщо у вас був ризикований контакт з ВІЛ-позитивною людиною?
При умові, якщо від моменту ризикованого контакту пройшло не більше 72 годин і ви за цей час звернулися за допомогою до центру СНІДу за постконтактною профілактикою – ви можете уникнути інфікування.
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