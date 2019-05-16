У центрі Києва можна безкоштовно пройти тестування на ВІЛ

61 Читать новость на русском
Безкоштовне тестування на ВІЛ
Безкоштовне тестування на ВІЛ / pixabay.com

У Києві з 14 травня можна пройти безкоштовне та анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію.

Фонд Олени Пінчук спільно з Київським Центром СНІДу відкрили кабінет для експрес-тестування на ВІЛ в центрі Києва. Пройти перевірку може кожен охочий. Перший місяць кабінет буде працювати в тестовому режимі у такому графіку: з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 20:00.

Читайте також: Кінець епідемії: передачу ВІЛ можна повністю зупинити

Який процес здачі аналізу?

У кабінеті вам усно повідомлять про ваш результат, але не нададуть довідки. Також ви отримаєте безкоштовну консультацію. Якщо вам потрібна довідка результату – потрібно при собі мати паспорт.

 
Віл – що це?
Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

Що робити, якщо тест "позитивний"?

У такому разі одразу на місці робиться повторний аналіз іншим методом. І якщо вже і другий показує позитивний результат – виписується довідка за документом. Вас консультують і відправляють на остаточний тест у центр СНІДу, який є у кожній області та великому місті по всій Україні. Для цього третього аналізу забір крові береться тільки з вени. Цей аналіз вже вважається остаточним.

Безкоштовний аналіз на ВІЛ у Києві
Безкоштовний аналіз на ВІЛ у Києві

Що таке "Вікно"?

Це часовий проміжок між моментом коли сталася "ризикована ситуація" до виявлення антитіл ВІЛ-інфекції в організмі.

Що робити, якщо у вас був ризикований контакт з ВІЛ-позитивною людиною?

При умові, якщо від моменту ризикованого контакту пройшло не більше 72 годин і ви за цей час звернулися за допомогою до центру СНІДу за постконтактною профілактикою – ви можете уникнути інфікування.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
сьогодні
18757
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Медицина Профілактика захворювань Здорове життя ВІЛ Києво-Печерська лавра
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 663
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3381
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6328
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
4 травня 21:42 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 16820
Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
3 травня 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
1699
Новини
Більше новин
Залиште відгук