24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу: результати

- Читать новость на русском
У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу / unsplash.com

Турецькі медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.

У майбутньому фахівці планують протестувати ліки на людях. Про це повідомив у твіттері професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.

Важливо У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину

Він наголосив, що організм тварин у відповідь на вакцину зміг виробити антитіла.

Хороша новина. Вакцина від коронавірусу, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз настав час перевірити, чи може вона захистити людей, 
– розповів Атеш Кар.

Додамо, що наразі немає вакцини від коронавірусу COVID-19, втім найкращі науковці у всьому світі працюють над її створенням. Раніше експерт з питань епідемії коронавірусу Габріель Леунг сказав, що людство зможе перемогти коронавірус лише у двох випадках:

  • за допомогою широкодоступної вакцини;
  • або природним імунітетом.

Що відомо про вакцину від COVID-19

  • Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.
  • У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
  • В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.
  • У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна не займається розробкою та створенням вакцин. 

Більше про те, як розробляються вакцини від коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Туреччини Новини США Китай дослідження Добровольці Новини Здоров'я Новини України Вакцинація Антитіла Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 02:30 Уперше за час епідемії на Тернопільщині не зафіксували нових випадків коронавірусу
Лікування 37074
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 214978
5 квітня , 22:00 Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині
Інші види спорту 7848
5 квітня , 22:00 Нагла брехня Китаю, кримська дорога смерті та "голий король" Коломойський: блоги тижня
Блоги 25805
сьогодні , 03:51 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
Лікування 30039
сьогодні , 09:05 В Україні 1319 людей захворіли на коронавірус
Лікування 3680
5 квітня , 22:01 В Україні вже 1 308 хворих на коронавірус
Лікування 12993
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 30287
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
5 квітня 13:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза
5 квітня 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
3 квітня 18:59 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
Анастасія Кушпіт
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук