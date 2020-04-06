У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу: результати

Турецькі медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.

У майбутньому фахівці планують протестувати ліки на людях. Про це повідомив у твіттері професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.

Важливо У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину

Він наголосив, що організм тварин у відповідь на вакцину зміг виробити антитіла.

Хороша новина. Вакцина від коронавірусу, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз настав час перевірити, чи може вона захистити людей,

– розповів Атеш Кар.

Додамо, що наразі немає вакцини від коронавірусу COVID-19, втім найкращі науковці у всьому світі працюють над її створенням. Раніше експерт з питань епідемії коронавірусу Габріель Леунг сказав, що людство зможе перемогти коронавірус лише у двох випадках:

за допомогою широкодоступної вакцини;

або природним імунітетом.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t — Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Що відомо про вакцину від COVID-19

Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.

У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.

В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.

У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна не займається розробкою та створенням вакцин.

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