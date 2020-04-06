У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу: результати
Турецькі медики розробили вакцину від COVID-19 та розпочали тестування на тваринах. Зрештою у піддослідних виробились антитіла.
У майбутньому фахівці планують протестувати ліки на людях. Про це повідомив у твіттері професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.
Важливо У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину
Він наголосив, що організм тварин у відповідь на вакцину зміг виробити антитіла.
Хороша новина. Вакцина від коронавірусу, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз настав час перевірити, чи може вона захистити людей,
– розповів Атеш Кар.
Додамо, що наразі немає вакцини від коронавірусу COVID-19, втім найкращі науковці у всьому світі працюють над її створенням. Раніше експерт з питань епідемії коронавірусу Габріель Леунг сказав, що людство зможе перемогти коронавірус лише у двох випадках:
- за допомогою широкодоступної вакцини;
- або природним імунітетом.
Що відомо про вакцину від COVID-19
- Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.
- У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
- В колишньому епіцентрі спалаху коронавірусу, а саме у місті Ухань, вакцину проти коронавірусу ввели трьом групам добровольців. Вчені зазначають, що доклінічні випробування повинні закінчитися до кінця наступного місяця.
- У світі розробляють приблизно 20 вакцин проти коронавірусу. Україна не займається розробкою та створенням вакцин.
Більше про те, як розробляються вакцини від коронавірусу – читайте у матеріалі 24 каналу
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