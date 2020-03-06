У Ватикані підтвердили перший випадок коронавірусу
Перший випадок захворювання на коронавірус виявили у Ватикані. Резиденцію Папи закрили, щоб провести санітарні заходи.
Про це повідомили у пресслужбі святого престолу.
Читайте також: Папу Римського перевірили на коронавірус
Відтак, роботу у резиденції святого престолу припинили для санітарної обробки приміщень.
Сьогодні була перервана робота амбулаторії Дирекції охорони здоров'я та гігієни Ватикану для санітарної обробки приміщень після того, як випадок зараження коронавірусом підтвердили в одного з пацієнтів напередодні,
– зазначив директор прес-бюро Святого Престолу.
Особистої інформації про пацієнта – статі та віку – не розголошують.
Головне про спалах коронавірусу в Італії
- Станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом в Італії майже 4 тисячі людей, 148 з яких померли.
- Через ситуацію, що склалася італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. А у муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.
- За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.
Загалом у світі станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 98 тисяч людей. Померли від хвороби більш ніж 3 тисячі людей, одужали – понад 55 тисяч людей по всьому світу.
Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.