У Великобританії вандали розбили вікна в автобусах, які перевозили медпрацівників

Інцидент трапився ввечері 12 квітня поблизу лікарні Castle Hill, що у Східному Йоркширі. На щастя, під час нападу ніхто не постраждав.

Трьох зловмисників підліткового віку затримали співробітники охорони лікарні, після чого їх передали поліції, повідомляє BBC.

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Компанія пасажирських автоперевезень East Yorkshire Motor Services почала надавати послуги перевезення медпрацівникам, допомагаючи їм дістатися на роботу. Також у компанії заявили, що кількість місцевих пасажирів скоротилася на 90%.

Це (вандалізм – ред.) вбиває впевненість пасажирів, а також призводить до додаткових витрат в той момент, коли ми спостерігаємо величезне падіння доходів,

– заявили в компанії.



У Великобританії напали на автобус, який перевозив медпрацівників / BBC

У тому ж районі інший медичний центр повідомив про те, що невідомі нападають на автомобілі, що належать медичному персоналу.

В установі повідомили, що такі дії викликають страх у співробітників та заважають їм нормально працювати. Поліція вже спіймала одного підозрюваного – це 40-річний чоловік, якого затримали на місці події.

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