У Великобританії встановлять туалети, які заважатимуть займатись сексом

Влада уельського міста Порткоул намір встановити туалети, які будуть кропити холодною водою на тих, хто займається сексом в кабінках.

Нові вбиральні з'являться в парку міста у жовтні й замінять старі громадські туалети. Технологія обійшлася місту у 200 тисяч доларів, пише CNN.

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Визначати, чи займаються жителі сексом, буде "розумна" система з сенсорів. За допомогою датчиків руху вона стежить, як багато дій відбувається в кабінці, а завдяки сенсорам ваги, розраховує, скільки людей в неї зайшли.

Ще один детектор буде спостерігати, як довго людина сидить без руху – так планують помічати любителів поспати на унітазі. Сонькам включать попередження, а потім відключать світло та опалення в кабінці.

У соцмережах вже розкритикували плани влади: сумніви викликало те, як система буде визначати кількість осіб за вагою. До того ж такий туалет порахували несправедливим стосовно людей, яким потрібна стороння допомога у вбиральні.

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