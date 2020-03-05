У Вифлеємі всі храми закрили через коронавірус

У Вифлеємі через спалах коронавірусу закривають усі церкви, мечеті та навчальні заклади. Також палестинська влада закликає скасувати усі заходи, семінари, конференції, а також соціальні та спортивні заходи.

Зокрема, у Вифлеємі закрили й Храм Різдва Христового, повідомляє Gulfnews.

До теми Коронавірус з Китаю: останні новини

Міністерство охорони здоров'я Палестини 4 березня оголосило надзвичайний стан в місті, а також прилеглих містечках та селах. Окрім того, міністерство закликало туристичні фірми скасувати всі бронювання для туристів, які приїжджають до Палестини.

Відомо, що 5 березня Храм Різдва Христового продезінфікували та закрили о 16:00. Коли закінчиться карантин, вирішуватиме влада. Нині в Ізраїлі коронавірус виявили у 15 людей, але близько тисячі перебувають на обсервації.

Коронавірус у світі станом на 5 березня: основне

Станом на 5 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 286 осіб . Загальна кількість інфікованих – 95 748 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 53 423 людини.

. Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали В Італії зафіксували 3 089 випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії.

зафіксували 3 089 випадків зараження коронавірусом та 107 летальних випадків. Найважча ситуація в районі Ломбардії. Коронавірус зареєстрували в Україні, Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії, Чехії.

В Ірані підтвердили 2 922 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 92 смерті.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

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Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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