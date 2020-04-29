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У вихідні та свята кількість тестів на коронавірус має бути такою ж, як і в будні, – Зеленський

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Зеленський закликав МОЗ не зменшувати у вихідні і на травневі свята кількість тестувань на коронавірус
Зеленський закликав МОЗ не зменшувати у вихідні і на травневі свята кількість тестувань на коронавірус / Getty Images

Президент Володимир Зеленський напередодні травневих свят закликав Міністерство охорони здоров'я не зменшувати кількість тестувань на коронавірус у вихідні та святкові дні. Зауважимо, що кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, тож триває зростання кількості хворих на COVID-19.

"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби наступного дня після свят ми не "губили" нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби", – сказав Зеленський, повідомили в Офісі Президента.

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Він наголосив, що цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки, додав глава держави.

За добу 28 квітня в Україні було зафіксовано 456 нових випадків коронавірусу, 111 людей – одужали. Усі 11 померлих за добу мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями.

Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та Київ.

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Тести на коронавірус і їхня ціна в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Лікування Новини України Міністерство охорони здоров’я Травневі свята Тести на коронавірус Офіс Президента Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здорове життя Здоров'я
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