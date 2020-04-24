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У Вінниці на фабриці, яка шиє захисні костюми для медиків, сім випадків коронавірусу

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У Вінниці на фабриці, яка шиє захисні костюми для медиків, сім випадків коронавірусу / Телеграм-канал Teza

На вінницькій фабриці "Володарка" коронавірус підтвердили у семи працівників. На підприємстві проводять повну дезінфекцію.

Про спалах коронавірусної інфекції на фабриці, яка шиє захисні костюми для медиків, у Вінниці повідомили у телеграм-каналі Teza.

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На фабриці "Володарка" 7 підтверджених випадків коронавірусу. Повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов,
– йдеться у повідомленні.

На підприємстві вже почали проводити повну дезінфекцію. Після цього людям дозволять повернутися до роботи.

Що відомо про спалах на фабриці у Вінниці

  • Спершу на підприємстві захворіли двоє працівників – майстер і технолог. Однак вони, уже хворіючи, контактували зі своїми колегами.
  • Через можливий спалах хвороби роботу більшості цехів підприємства зупинили. Згодом працювати залишився лише один з них. Працівники пояснювали, що керівництво не наважилося закрити цей цех, бо це може зірвати великий міжнародний контракт.
  • Тести на коронавірус у більшості працівників взяли 21 квітня, одразу після виявлення перших випадків COVID-19.
  • Однак досі офіційно результатів перевірки не повідомили.
  • 24 квітня людей закликали виходити на роботу, аби не зірвати графік виконання замовлень.

 

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Вінниця
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