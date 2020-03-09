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У Вінниці пройшла хресна хода УПЦ МП, щоб подолати епідемію коронавірусу: фото

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Хресна хода УПЦ МП / "Вежа"

У Вінниці віряни Української православної церкви Московського патріархату провели хресну ходу на честь Торжества Православ‘я, щоб перемогти спалахи хвороб, зокрема коронавірус.

Про це повідомляє вінницьке видання "Вежа".

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Так, перед початком ходи вірянам і журналістам роздавали роздруківки з поясненням мети заходу.

У ній йдеться те, що молитовна хода – це традиційна реакція церкви, зокрема, на епідемії.

"Це надзвичайно актуально в умовах поширення світом коронавірусу, випадки якого зафіксовані також в Україні", – пише у роздруківці. 

До слова, підхопити коронавірус можна при тісному контакті з людиною, що переносить його. Відтак у ВООЗ рекомендують уникати людних місць. Незважаючи на це, на хресну ходу прийшло чимало вірян, які рухалися колоною з великими іконами і співали церковні пісні про спасіння.

Хресна хода у Вінниці: дивіться фото

Хресна хода УПЦ МП / Фото "Вежа"

Крім того, у соціальних мережах з'явилося відео, як швидка медична допомога з увімкненою сиреною спробувала проїхати дорогу, однак віряни не пропустили машину, тому "кареті" довелося змінити свій маршрут. 

Швидка медична допомога не змогла проїхати дорогу через хресну ходу: дивіться відео

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Здорове життя Вінниця УПЦ МП Коронавірус в Україні
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