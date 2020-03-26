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У Вінниці закрили на карантин пологовий будинок, бо медсестра заразилася коронавірусом, – ЗМІ

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У Вінниці закрили пологовий / vinbazar.com

Через зараження медсестри коронавірусом у Вінниці закрили на карантин пологовий будинок № 2.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш розповів, що усі породіллі залишилися в пологовому будинку, повідомляє місцеве видання Vinbazar.com.

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Жінки перебувають під наглядом лікарів. За словами Шиша, загрози їхньому здоров'ю немає.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради додав, що в пологовому будинку провели заключну дезінфекцію. 

Зауважимо, що через спалах коронавірусу в Калинівці у Вінницькій області екстрено будують інфекційне відділення в центральній районній лікарні.

Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження коронавірусом, 5 – летальні, 1 людина одужала. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.

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Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Вагітність і пологи Карантин в Україні 2020 Вінниця
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