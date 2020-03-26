У Вінниці закрили на карантин пологовий будинок, бо медсестра заразилася коронавірусом, – ЗМІ
Через зараження медсестри коронавірусом у Вінниці закрили на карантин пологовий будинок № 2.
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександр Шиш розповів, що усі породіллі залишилися в пологовому будинку, повідомляє місцеве видання Vinbazar.com.
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Жінки перебувають під наглядом лікарів. За словами Шиша, загрози їхньому здоров'ю немає.
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради додав, що в пологовому будинку провели заключну дезінфекцію.
Зауважимо, що через спалах коронавірусу в Калинівці у Вінницькій області екстрено будують інфекційне відділення в центральній районній лікарні.
Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження коронавірусом, 5 – летальні, 1 людина одужала. Уряд продовжив карантин до 24 квітня.