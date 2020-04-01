У Вінницькій області будуть перевіряти на коронавірус усіх хворих з пневмонією

У Вінницькій області всім хворим на пневмонію й людям, які мали контакт з хворими на коронавірус, робитимуть ПРЛ-тести.

Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

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Губернатор зазначив, що для дослідження на коронавірус зараз у Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ є 1100 діагностичних систем за допомогою яких досліджують матеріали методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Наша оновлена ​​стратегія досліджень за методом ПРЛ спрямована на стовідсоткове відпрацювання всіх, хто хворий в області на пневмонію, а також всіх контактних осіб з виявлених випадків захворювання,

– заявив голова ОДА.



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