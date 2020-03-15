У Вірменії жінка з коронавірусом прийшла на заручини сина: кількість хворих в країні зросла

Наразі кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Вірменії – 28. Епіцентром стало місто Ечміадзин – там запровадять посилені заходи безпеки.

Майже усі виїзди і в’їзди у місто будуть перекриті, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Інтерфакс.

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Там чергуватимуть правоохоронці і медики, які мірятимуть температуру

Виявлено ще два випадки коронавірусу. Це також пов'язано з подіями в Ечміадзині,

– сказав Пашинян.

Що сталося в Ечміадзині

Там відбулись заручини, де брала участь матір нареченого, яка повернулася з Італії. Жінка була заражена коронавірусом, однак не знала про це. Вона мала залишатись під домашнім карантином.

При цьому, за словами медиків, жінка запевняла, що з нею все гаразд, мовляв, температури немає. Лікарям себе оглянути не дозволяла.

Ечміадзін розташований за 27 кілометрів на захід від Єревана (столиця Вірменії). Місто вважається духовним центром країни, де розташований головний монастир вірменської апостольської церкви.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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