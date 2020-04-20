У водопровідній системі Парижа знайшли коронавірус

У водопровідній системі столиці країни Парижа виявили сліди коронавірусної інфекції COVID-19.

Коронавірус знайшли в трубах, по яких протікає технічна, непитна вода, яка використовується для миття вулиць, фонтанів, поливу парків. Про це пише видання Le Monde.

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Коронавірус виявився в чотирьох з 27 проб води. Цю кількість муніципальні служби назвали "нікчемною", але міська влада прийняла рішення негайно припинити використання всієї водної мережі.

Зауважимо, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб і не пов’язаних з кранами в житлових будинках.

Як саме коронавірус потрапив у технічну воду, невідомо. Мерія Парижа направила результати аналізів у Регіональне агентство охорони здоров’я.

У Франції підтвердили 154 098 випадків зараження коронавірусом, з них – 19 744 летальні.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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