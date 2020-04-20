24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У водопровідній системі Парижа знайшли коронавірус

- Читать новость на русском
У водопровідній системі Парижа знайшли коронавірус / Getty Images

У водопровідній системі столиці країни Парижа виявили сліди коронавірусної інфекції COVID-19.

Коронавірус знайшли в трубах, по яких протікає технічна, непитна вода, яка використовується для миття вулиць, фонтанів, поливу парків. Про це пише видання Le Monde.

Читайте також Чи виробляється імунітет в людей, які перехворіли на COVID-19

Коронавірус виявився в чотирьох з 27 проб води. Цю кількість муніципальні служби назвали "нікчемною", але міська влада прийняла рішення негайно припинити використання всієї водної мережі.

Зауважимо, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб і не пов’язаних з кранами в житлових будинках.

Як саме коронавірус потрапив у технічну воду, невідомо. Мерія Парижа направила результати аналізів у Регіональне агентство охорони здоров’я.

У Франції підтвердили 154 098 випадків зараження коронавірусом, з них – 19 744 летальні.


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Франції Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:30 20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 6513
сьогодні , 11:25 Коли в Україні очікувати нового спалаху коронавірусу: прогноз від МОЗ
Лікування 7002
сьогодні , 10:09 Це неприпустимо, – у МОЗ заявили, що кілька областей не надали кількість хворих на COVID-19
Здорове життя 9298
сьогодні , 11:45 Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу – три нових випадки
Новини України 20090
сьогодні , 13:38 На Сумщині пояснили, чому вчасно не повідомили кількість нових випадків зараження COVID-19
Здорове життя 2167
сьогодні , 14:06 Найкривавіша стрілянина за 30 років сталася у Канаді: з'явилися розповіді очевидців
Новини світу 19715
сьогодні , 10:46 В Україні понад тисяча медпрацівників захворіли на коронавірус
Здорове життя 3675
сьогодні , 12:00 Пожежа у Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео
Новини України 124201
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин