У ВООЗ нагадали, що вживання алкоголю не захищає від коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що вживання алкогольних напоїв не захищає від COVID-19, на відміну від частого миття рук.
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ВООЗ. У виданні зазначили, що часте й надмірне вживання алкоголю може збільшувати ризик проблем зі здоров'ям.
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"Вживання алкоголю не захистить вас від COVID-19 і може бути небезпечним для вашого здоров'я", – йдеться у повідомленні.
Експерти додали, що перебування на сонці або при температурі вище 25 градусів за Цельсієм не допомагає запобігти можливості зараження COVID-19. Найефективнішим способом захисту від коронавірусної інфекції є регулярне миття рук.
Також у ВООЗ спростували інформацію про те, що комарі нібито можуть бути переносниками коронавірусу.
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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