У ВООЗ підтвердили, що коронавірус передається через гроші

Коронавірус SARS-CoV-2 може поширюватись через готівку і таким чином потенційно сприяє поширенню COVID-19.

Тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) порадила людям мити руки й за можливості не використовувати готівку, пише Telegraph.

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В організації радять використовувати для розрахунку картки, смартфони оскільки коронавірус (Covid-19) може бути на паперових грошах протягом декількох днів.



Гроші можуть містити вірус до кількох днів / 24 Канал

Банк Англії визнав, що готівка може переносити бактерії або віруси, і закликає людей регулярно мити руки.

У лютому Китай і Південна Корея почали дезінфекцію й ізоляцію використаних банкнот в рамках припинення поширення вірусу. Для стерилізації використовували ультрафіолетове випромінювання або високі температури, після цього їх запечатали на 14 днів, перш ніж випускати назад в обіг.

Невідомо, як довго коронавірус може виживати поза людським тілом, але вважається, що на неживих предметах вірус може зберігатися до дев'яти днів при кімнатній температурі.

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