У ВООЗ попередили про небезпеку переривання планової вакцинації в умовах пандемії COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що відмова від планової вакцинації в умовах пандемії коронавірусу може збільшити ризик спалахів, таких як кір та поліомієліт.
Про це повідомили у ВООЗ. Так, за відсутності вакцинації інші хвороби можуть заражувати людей через відсутність планової вакцинації від них.
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У ВООЗ додали, що спалахи захворювань можуть викликати перевантаження систем охорони здоров'я, адже всі ресурси використовують у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Ми не повинні забувати про ризик втратити позиції, які були досягнуті в боротьбі за захист всіх людей у всіх країнах світу від хвороб, що запобігають за допомогою вакцин,
– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
На жаль, у 2019 році припинення імунізації в Демократичній Республіці Конго під час епідемії Ебола привело до смерті 6000 тисяч людей від кору.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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