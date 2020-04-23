У ВООЗ попередили про небезпеку переривання планової вакцинації в умовах пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що відмова від планової вакцинації в умовах пандемії коронавірусу може збільшити ризик спалахів, таких як кір та поліомієліт.

Про це повідомили у ВООЗ. Так, за відсутності вакцинації інші хвороби можуть заражувати людей через відсутність планової вакцинації від них.

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У ВООЗ додали, що спалахи захворювань можуть викликати перевантаження систем охорони здоров'я, адже всі ресурси використовують у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Ми не повинні забувати про ризик втратити позиції, які були досягнуті в боротьбі за захист всіх людей у всіх країнах світу від хвороб, що запобігають за допомогою вакцин,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

If we face further disease outbreaks, these will also overwhelm health systems already battling the impacts of #COVID19.



https://t.co/5z5GWZdDue#VaccinesWork for all!pic.twitter.com/eOkctcVyiV — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 23, 2020

На жаль, у 2019 році припинення імунізації в Демократичній Республіці Конго під час епідемії Ебола привело до смерті 6000 тисяч людей від кору.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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