У ВООЗ сказали, коли чекати вакцину проти коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я працює над створенням вакцини проти коронавірусу. Втім, очікувати на готову вакцину раніше, ніж за рік – не слід.
Представниця ВООЗ в Російській Федерації – Меліта Вуйнович зазначила, що роботу над вакциною проводять відразу у кількох лабораторіях світу, пише Інтерфакс.
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Мова про виробництво вакцини наразі взагалі не йде
"Таким чином, мова про виробництво поки не йде", – підкреслила представниця ВООЗ.
Важливо! Наразі не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу. Якщо Вам їх пропонують придбати – це спекуляції та шахрайство.
Щоб була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити та зареєструвати. Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів".
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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