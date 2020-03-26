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У ВООЗ сказали, коли чекати вакцину проти коронавірусу

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Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

Всесвітня організація охорони здоров'я працює над створенням вакцини проти коронавірусу. Втім, очікувати на готову вакцину раніше, ніж за рік – не слід.

Представниця ВООЗ в Російській Федерації – Меліта Вуйнович зазначила, що роботу над вакциною проводять відразу у кількох лабораторіях світу, пише Інтерфакс.

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Мова про виробництво вакцини наразі взагалі не йде

 
Меліта Вуйнович
“Робота над вакциною проти коронавірусу проводять в багатьох країнах, в тому числі і в декількох наукових центрах в Росії. Цей процес багатостадійний і тривалий, який включає не тільки синтез самого препарату, але й ретельні клінічні випробування. Тому можна очікувати готову вакцину не раніше, ніж через рік”.

"Таким чином, мова про виробництво поки не йде", – підкреслила представниця ВООЗ.

Важливо! Наразі не існує ні ліків, ні вакцини проти коронавірусу. Якщо Вам їх пропонують придбати – це спекуляції та шахрайство. 

Щоб була вакцина, її треба не просто розробити, а клінічно дослідити та зареєструвати. Вакцини від SARS-CoV-2 розробляють одночасно кілька наукових груп, виробників в низці країн. Є понад десяток "вакцин-кандидатів".

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина ВООЗ Ліки
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