У ВООЗ відповіли, коли чекати ліки проти COVID-19

У ВООЗ заявили, що остаточну відповідь на питання "які ліки ефективні проти коронавірусу" в організації зможуть надати від кількох тижнів до кількох місяців.

Про це заявила очільниця підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я з нових хвороб Марія Ван Керхове, повідомляє CNN.

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Марія Ван Керхове повідомила, що ВООЗ ретельно контролює сотні досліджень, які стосуються пошуку нових препаратів для лікування коронавірусу. В організації вважають, що назву дієвого препарату "людство дізнається від кількох тижнів до кількох місяців".

Також вона додала, що поки що немає навіть припущень, який препарат успішно пройде випробування.

Усі у світі хочуть знати, які препарати та ліки будуть працювати, які зможуть врятувати життя. На жаль, на цей час у нас поки немає жодних доказів,

– сказала Марія Ван Керхове.

Марія Ван Керхове підкреслила, що головне, аби дослідження були проведені та виконані добре.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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