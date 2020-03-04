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У ВООЗ визнали що коронавірус небезпечніший, ніж вважалось раніше

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Від коронавірусу помирають 3,4% людей / inforesist.org

Сезонний грип вбиває близько одного відсотка хворих, а рівень смертності від коронавірусу становить 3,4 відсотка. Раніше вважалось, що кількість летальних випадків близько 2%.

Про це на брифінгу сказав Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

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За його словами, рівень смертності від інфекційного захворювання Covid-2019 нині становить 3,4 %, що робить його смертельнішим за сезонний грип, який зазвичай вбиває менше одного відсотка ним інфікованих.

Різниця між грипом та коронавірусом

Гебреєсус додав, що коронавірус, і грип викликають респіраторні захворювання й поширюються однаково, водночас між ними є деякі важливі відмінності.

Коронавірус небезпечніший за грип
Коронавірус небезпечніший за грип / rbc.ru

Коронавірус є менш заразним – інфіковані грипом, але ще не хворі люди, є основним способом передачі інфекції. А коронавірус, ймовірно, не передається під час інкубаційного періоду. 

Друга важлива відмінність у тому, що коронавірус Covid-2019 викликає важчі захворювання, ніж сезонний грип.

Також коронавірус загрожує більшій кількості людей, бо це новий вірус і в людей до нього нема імунітету, як до грипу. 

Що треба знати про поширення коронавірусу Covid-2019

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус півсотні людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у 79 людей, а кількість випадків зараження наближається до 3 тисяч людей.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування ВООЗ Грип в Україні
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