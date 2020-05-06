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У ВООЗ закликають не послаблювати швидко карантинні обмеження

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У ВООЗ закликають не послаблювати швидко карантинні обмеження
У ВООЗ закликають не послаблювати швидко карантинні обмеження / Getty Images

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, якщо країни занадто швидко скасовуватимуть карантинні обмеження, існує ризик повернення до них знову.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус на брифінгу, пише Здоров'я 24. За його словами, повернення до жорсткого карантину у зв'язку з поширенням COVID-19 реально. 

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Гебреїсус зазначив, що необхідно з обережністю підходити до ослаблення карантинних заходів, яке має відбуватися в кілька етапів.

Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не будуть контролювати перехід дуже обережно,
– заявив глава ВООЗ. 

Він додав, що найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Лікування Здоров'я
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