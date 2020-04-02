У ВООЗ закликають проводити самоізоляцію без куріння та вживання алкоголю

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге закликав людей дотримуватися здорового способу життя та утриматися від шкідливих звичок в період пандемії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного,

– сказав Клюге під час онлайн-брифінгу.

Клюге зазначив, що у найбільшій зоні ризику через коронавірус люди похилого віку та люди, які мають серйозні хронічні захворювання.

Нагадаємо, що курці також у підвищеній зоні ризику через COVID-19. Окрім того, від алкоголю і дійсно варто утриматися принаймні на час карантину, адже він може спровокувати агресію. Це добре видно на прикладі Франції, де під час карантину значно збільшилась кількість випадків сімейного насильства.



Самоізоляція чи карантин: різниця / Інфографіка 24 каналу

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