У ВООЗ заявили, що "марно сподіватися" на зникнення коронавірусу влітку

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що коронавірус може зберегти здатність поширюватися влітку.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Райан,

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За словами Майкла Райана, вірус може зберегти здатність поширюватися і хибна надія – вважати, що він зникне.

"Нам поки що невідомо, якою буде активність і динаміка вірусу у різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", – наголосив він.

Райан додав, що немає жодних доказів думати те, що коронавірус може бути сезонним захворюванням.

Станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, у світі померли 3 383 осіб. Загальна кількість інфікованих – 98 387 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 55 тисяч людей.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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