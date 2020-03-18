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У ВООЗ заявили, що розпочали випробовування вакцини проти коронавірусу

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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу. Випробування почалося через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

Про це повідомив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс у Twitter.

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Гендиректор ВООЗ розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

"Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після того, як була передана генетична послідовність коронавірусу. Це неймовірне досягнення", – заявив глава ВООЗ.

Важливо! Вчені всього світу наразі намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. ЇЇ немає на ринку, якщо є пропозиції – це спекуляції. Процес розробки вакцини доволі клопіткий та дорогий. Раніше фахівці заявляли, що їм потрібен щонайменше рік.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 дослідження ВООЗ Здоров'я Лікування
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