У ВООЗ заявили, що самоізоляція може бути неефективною у бідних країнах

Соціальна ізоляція, яку наразі застосовують для протидії коронавірусу, може не мати сенсу у бідних країнах. Адже люди там живуть у поганих умовах та не завжди мають доступ до якісної медичної допомоги.

Окрім того, люди у бідних країнах залежать від щоденної праці, яка їх годує. Тому в умовах ізоляції багато людей перебувають у небезпеці залишитися без їжі. Про це сказав гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу.

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Він додав, що у той момент, коли низка країн вивчає можливість пом'якшення обмежень, інші країни навпаки розглядають варіант з їх введенням. Мовиться про країни з середнім і низьким рівнем доходів, наприклад, Африку, Азію і Латинську Америку.

У країнах з великим бідним населенням наказ "Залишайтеся вдома" та інші обмеження, які використовуються в країнах з високим рівнем доходів, можуть бути непрактичні. Багато бідняків, мігранти, біженці та без того живуть в скупчених умовах, з малими ресурсами, з малим доступом до послуг охорони здоров'я,

– пояснив Гебрейесус.

За його словами, 1,4 мільярда дітей не можуть ходити у школи через їх закриття. Це позбавило багатьох з них можливості харчуватися.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 13 квітня у світі зареєстрували 1 903 691 підтверджений випадок зараження, з них 118 376 – закінчилися смертю. Одужало вже 439 073 особи.

зараження, з них 118 376 – закінчилися смертю. Одужало вже 439 073 особи. США перебувають на першому місці за кількістю хворих на COVID-19, за ними йдуть Іспанія та Італія. Натомість Китай, з якого почалася пандемія коронавірусу, посідає 7 місце в антирейтингу.

Наразі COVID-19 вийшов далеко за межі Китаю, його фіксують навіть на маленьких островах.

Вакцини від недуги немає, але найкращі науковці всього світу працюють над її створенням. Тим часом у більшості країн діє жорсткий карантин.

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