У ВООЗ заявили, що самоізоляція може бути неефективною у бідних країнах
Соціальна ізоляція, яку наразі застосовують для протидії коронавірусу, може не мати сенсу у бідних країнах. Адже люди там живуть у поганих умовах та не завжди мають доступ до якісної медичної допомоги.
Окрім того, люди у бідних країнах залежать від щоденної праці, яка їх годує. Тому в умовах ізоляції багато людей перебувають у небезпеці залишитися без їжі. Про це сказав гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу.
Важливо Чому пацієнти, які одужали, повторно заражаються коронавірусом: розслідування ВООЗ
Він додав, що у той момент, коли низка країн вивчає можливість пом'якшення обмежень, інші країни навпаки розглядають варіант з їх введенням. Мовиться про країни з середнім і низьким рівнем доходів, наприклад, Африку, Азію і Латинську Америку.
У країнах з великим бідним населенням наказ "Залишайтеся вдома" та інші обмеження, які використовуються в країнах з високим рівнем доходів, можуть бути непрактичні. Багато бідняків, мігранти, біженці та без того живуть в скупчених умовах, з малими ресурсами, з малим доступом до послуг охорони здоров'я,
– пояснив Гебрейесус.
За його словами, 1,4 мільярда дітей не можуть ходити у школи через їх закриття. Це позбавило багатьох з них можливості харчуватися.
Коронавірус у світі: головне
- Станом на 13 квітня у світі зареєстрували 1 903 691 підтверджений випадок зараження, з них 118 376 – закінчилися смертю. Одужало вже 439 073 особи.
- США перебувають на першому місці за кількістю хворих на COVID-19, за ними йдуть Іспанія та Італія. Натомість Китай, з якого почалася пандемія коронавірусу, посідає 7 місце в антирейтингу.
- Наразі COVID-19 вийшов далеко за межі Китаю, його фіксують навіть на маленьких островах.
- Вакцини від недуги немає, але найкращі науковці всього світу працюють над її створенням. Тим часом у більшості країн діє жорсткий карантин.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус у Франції: карантин продовжили до 11 травнясьогодні , 22:14
-
Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном – нові дані МЗСсьогодні , 22:03
-
Назвали, коли можлива друга хвиля зараження COVID-19сьогодні , 15:51
-
Коронавірус на Закарпатті: COVID-19 виявили у ще 5 медиківсьогодні , 18:10
-
Все про вірус Ебола: симптоми, лікування та профілактикасьогодні , 18:22
-
Чому болять груди у жінок: основні причинисьогодні , 20:37