У в'язницях Ірландії заборонили антисептики, щоб в'язні не варили з них самогон

Ірландська тюремна служба видала в'язням антисептики для рук без спирту, попри те, що вони менш ефективні проти коронавірусу.

А все тому, що антисептики, які містять спирт, ув'язнені використовують, щоб варити "самогон", пише The Journal з посиланням тюремну службу країни.

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Чому заборонили антисептики

Тюремна служба заявила, що увʼязнені мають доступ до дезінфікуючих засобів для рук, які не містить алкоголю "з міркувань безпеки".

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що дезінфікуючі засоби для рук з концентрацією алкоголю менш як 60% менш ефективні та просто знижують темп поширення мікробів, але не вбивають їх.

Минулого тижня один з провідних хірургів країни висловив стурбованість з приводу здатності тюремної служби стримувати потенційний спалах вірусу через переповненість і погані санітарні норми.

"В'язні з більшою ймовірністю можуть заразитись вірусом через переповненість вʼязниць і низький рівень санітарії", — сказав Шериф Султан, президент Міжнародного товариства судинної хірургії.

Проте, представник тюремної служби відхилив ці побоювання, заявивши, що 99% камер мають туалети та засоби для миття рук.

Антисептики на основі спирту заборонили в ірландських вʼязницях після того, як троє увʼязнених випили його на Різдво у 2014 році, а потім потрапили в лікарню.



Рецепт приготування антисептику / Картинка 24 каналу

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