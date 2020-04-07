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У яких країнах необхідно носити маски під час пандемії: інфографіка

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У багатьох країнах Азії маски – обов'язкові / BBC

З 6 квітня, згідно з постановою уряду, українці можуть з'являтись у громадських місцях лише у масках або респіраторах. Такої ж політики щодо захисних засобів дотримуються у Словаччині, Чехії та низці азійських країн.

Відповідну інфографіку з політикою країн щодо носіння масок під час пандемії оприлюднив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Носити маски обов’язково у всіх громадських місцях у таких країнах:

  • Україна;
  • Чехія;
  • Словаччина;
  • Китай;
  • Індонезія;
  • Ізраїль.

Обов'язкове носіння масок у деяких громадських місцях у таких країнах:

  • Туреччина;
  • Гонконг;
  • Тайвань;
  • Австрія.

Рекомендують носити маски у громадських місцях:

  • Японія;
  • Південна Корея;
  • Сінгапур.

Носіння маски обов'язкове на деяких територіях:

  • Італії (Ломбардія, Венето, Фріулі–Венеція–Джулія та Валле–д’Аоста);
  • Німеччини (місто Єна, що у Тюрингії);
  • США (Ларедо, що у Техасі, Маямі–Біч, що у Флориді, округ Ріверсайд, що у Каліфорнії);
  • Філіппін (острів Лусон).

Цікаво! У Чечні за тим, чи всі громадяни носять маски, стежить поліція. Силовикам видали пропіленові труби, які вони використовують проти людей без масок. Голова Чечні Рамзан Кадиров навіть пообіцяв заохотити поліцейського, що побив чоловіка без маски.

Що каже ВООЗ про маски під час пандемії?Раніше Всесвітня організація з охорони здоров‘я, а також Центр контролю та запобігання захворюванням США рекомендували здоровим людям не носити маски. Тепер ці рекомендації переглядають. За словами директора Центру Роберта Редфілда, коронавірус може бути втричі небезпечнішим, ніж грип. Отож, зараз фахівці визначають, чи є переваги носіння масок, як інфікованими особами, так і тими, хто не проявляє симптомів.


Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Денис Шмигаль
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