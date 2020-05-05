У яких людей найчастіше з'являються розлади сну

Німецькі психологи з'ясували, людей з якими рисами характеру частіше турбують кошмари і пов'язані з ними розлади сну.

У довіднику MSD пояснюється, що кошмари відносяться до парасомнії. Це незвичні поведінкові дії, що виникають безпосередньо перед засипанням, під час сну або відразу ж після пробудження, пише Sleep Science.

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Часто люди, які страждають кошмарами, бачать "флешбеки" страшних снів наяву, бояться заснути в очікуванні чергового кошмару або перебувають у поганому настрої через нещодавній сон.

Як проходило дослідження?

Вчені вирішили з'ясувати, які чинники можуть потенційно впливати на виникнення кошмарів. Для цього вони попросили 2392 добровольців від 17 до 93 років заповнити спеціальну анкету про якість сну та опитувальник, який визначає структуру особистості по моделі "Великої п'ятірки" (нейротизм, екстраверсія, відкритість досвіду, доброзичливість, сумлінність).



Кошмари найчастіше турбують жінок / Unsplash

Щотижня кошмари бачать близько 9% респондентів, 18% учасників повідомили, що постійно бачили кошмари в дитинстві. Більше чверті (27%) опитаних розповіли, що сюжети страшних снів пов'язані з подіями їхнього життя.

Результати та висновки

Виявилося, що кошмари частіше турбують людей з вираженим нейротизмом – це риса особистості, пов'язана з емоційною нестійкістю, низькою самоповагою та тривожністю. Меншою мірою схильність до кошмарів корелює з відкритістю новому досвіду і доброзичливістю.

Найчастіше про страшні сновидіння повідомляли жінки. Людям похилого віку виявилося складніше витримувати стрес, пов'язаний з кошмарами, в порівнянні з молодими респондентами.

Автори роботи відзначають, що у вибірку потрапили люди, які самі виявили цікавість до досліджень сну, що могло вплинути на результати.

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