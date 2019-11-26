У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта

Ваші нігті та волосся ламкі, менструальний цикл нерегулярний, а настрій час від часу буває пригніченим? Цілком імовірно, що в раціоні, який ви склали для себе, бракує жирів. Вони ж внормовують деякі природні функції і поліпшують загальне самопочуття.

Про топ-4 продукти із найбагатшим вмістом цих органічних сполук Здоров’я24 розпитало в дієтологині Юлії Крілик.

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Вона не лише розповіла нам про те, в яких із них міститься чимала кількість таких речовин, а й зазначила загальну їхню користь для організму.

Дієтологиня Юлія Крілик “Разом із білками та вуглеводами жири відносяться до макронутрієнтів – найважливіших і незамінних складових їжі, що виконують одночасно кілька функцій: допомагають виробляти вітамін D, є корисними для мозку, який складається із 60% жирних кислот, також регулюють менструальний цикл, зміцнюють кістки. Міститься цей вид ліпідів як у рослинних продуктах, так і у тваринних. Їхнє співвідношення у раціоні має складати 70% на 30%”

Також, за словами експертки, ми, самі про те не здогадуючись, споживаємо чимало трансжирів – групу органічних сполук, що утворюються при твердінні (гідрогенізації) рослинних олій у маргарин, спред, м’які масляні суміші або кулінарний жир. Їх багато в фастфудах, піці, магазинних тістечках та навіть у поп-корні. Однак в нашому раціоні їх не має бути.



Найнебезпечнішими для здоров’я людини є трансжири/ Unsplash

Аби вирахувати денну норму споживання жирів у грамах, жінкам потрібно помножити свою вагу на 0,8-1 грамів, у чоловіків цей показник становить 1,5 грамів на 1 кілограм.

Волоський горіх (у 25 грамах – 16 грамів жирів)

Цей вид горіхів є джерелом кислот Омега-3, а також рослинних сполук – поліфенолів та вітаміну Е. Разом ці компоненти поліпшують роботу нашого мозку й пам'ять, контролюють рівень цукру в крові, підтримують чоловічу репродуктивну систему.

Дієтологиня Юлія Крілик “Для ефективнішого засвоєння поживних речовин горіхи треба вживати після попереднього замочення на 5-8 годин. Їсти їх варто сирими, бо після нагрівання вони втрачають частину своїх властивостей – руйнується природна структура вітамінів, мінералів, ефірних олій”.

Використовувати в їжі волоські горіхи можна по-різному: просто ласувати (але неочищені), посипати ними овочеві й фруктові салати чи каші, а ще додавати в соуси.



Волоський горіх – один із рекордсменів по вмісту жирів/ Health News

Авокадо (у 100 грамах – 20 грамів жирів)

Темно-зелений фрукт – також скарбниця жирів.

"Зробіть авокадо доповненням салатів і супів або ж використовуйте як жирну заміну у випіканні. Ви можете намазувати м’якоттю хліб чи зробити її інгредієнтом пудингу", – порадила дієтологиня.

Окрім чималої кількості жирів, авокадо є потужним джерелом вітаміну Е, має антиоксидантну дію, сповільнює процеси старіння. Цей продукт багатий ще клітковиною та вітаміном А.

Оливки (у 100 грамах – 11 грамів жирів)

Оливки належать до мононенасичених жирів – так званих "хороших".

Дієтологиня Юлія Крілик “Вони мають все необхідне для здорової серцево-судинної системи: антиоксиданти, протизапальні засоби, а ще велику кількість міді й вітаміну Е, обидва з яких є важливими для оптимальної роботи серця”.



Оливки – джерело "хороших" жирів/ Unsplash

Жовток яйця (в одному жовтку – приблизно 6 грамів жирів)

Однак їсти цей жирний продукт варто із білком. Таке поєднання ще корисніше.

Дієтологиня Юлія Крілик “І пам’ятайте: якщо ви посмажили яйце, використавши соняшникову, лляну чи інші олії, це призведе до підвищення вмісту продуктів окислення, що може спровокувати розвиток онкохвороб. Правильне ж споживання жовтка підтримує здоровий метаболізм і рівень артеріального тиску, а також поліпшує зір, запобігаючи віковій катаракті.”



Щоб засвоїти жири з яйця, його не потрібно смажити на поліненасиченій олії/ Unsplash

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