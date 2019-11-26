У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Ваші нігті та волосся ламкі, менструальний цикл нерегулярний, а настрій час від часу буває пригніченим? Цілком імовірно, що в раціоні, який ви склали для себе, бракує жирів. Вони ж внормовують деякі природні функції і поліпшують загальне самопочуття.
Про топ-4 продукти із найбагатшим вмістом цих органічних сполук Здоров’я24 розпитало в дієтологині Юлії Крілик.
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Вона не лише розповіла нам про те, в яких із них міститься чимала кількість таких речовин, а й зазначила загальну їхню користь для організму.
Також, за словами експертки, ми, самі про те не здогадуючись, споживаємо чимало трансжирів – групу органічних сполук, що утворюються при твердінні (гідрогенізації) рослинних олій у маргарин, спред, м’які масляні суміші або кулінарний жир. Їх багато в фастфудах, піці, магазинних тістечках та навіть у поп-корні. Однак в нашому раціоні їх не має бути.
Найнебезпечнішими для здоров’я людини є трансжири/ Unsplash
Аби вирахувати денну норму споживання жирів у грамах, жінкам потрібно помножити свою вагу на 0,8-1 грамів, у чоловіків цей показник становить 1,5 грамів на 1 кілограм.
Волоський горіх (у 25 грамах – 16 грамів жирів)
Цей вид горіхів є джерелом кислот Омега-3, а також рослинних сполук – поліфенолів та вітаміну Е. Разом ці компоненти поліпшують роботу нашого мозку й пам'ять, контролюють рівень цукру в крові, підтримують чоловічу репродуктивну систему.
Використовувати в їжі волоські горіхи можна по-різному: просто ласувати (але неочищені), посипати ними овочеві й фруктові салати чи каші, а ще додавати в соуси.
Волоський горіх – один із рекордсменів по вмісту жирів/ Health News
Авокадо (у 100 грамах – 20 грамів жирів)
Темно-зелений фрукт – також скарбниця жирів.
"Зробіть авокадо доповненням салатів і супів або ж використовуйте як жирну заміну у випіканні. Ви можете намазувати м’якоттю хліб чи зробити її інгредієнтом пудингу", – порадила дієтологиня.
Окрім чималої кількості жирів, авокадо є потужним джерелом вітаміну Е, має антиоксидантну дію, сповільнює процеси старіння. Цей продукт багатий ще клітковиною та вітаміном А.
Оливки (у 100 грамах – 11 грамів жирів)
Оливки належать до мононенасичених жирів – так званих "хороших".
Оливки – джерело "хороших" жирів/ Unsplash
Жовток яйця (в одному жовтку – приблизно 6 грамів жирів)
Однак їсти цей жирний продукт варто із білком. Таке поєднання ще корисніше.
Щоб засвоїти жири з яйця, його не потрібно смажити на поліненасиченій олії/ Unsplash
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