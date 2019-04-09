У яких випадках антибіотики не допоможуть

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У яких випадках антибіотики не допоможуть
У яких випадках антибіотики не допоможуть

При найменшій підозрі на хворобу, люди схильні самостійно призначати собі лікування. При цьому навіть не хочуть звертатися до сімейного лікаря.

Це призводить до того, що коли людина справді потребуватиме антибіотика призначить його лікар, то він їй не допоможе вилікувати хворобу.

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Педіатр та пульмонолог Олена Орлова пояснила, у яких випадках антибіотики не будуть ефективними.

1) Неправильно обраний антибіотик

Наприклад, пневмонія спричинена мікоплазмою, а лікар призначив інший антибіотик. Запобігти цьому складно. Проте є ознаки, за якими медики можуть визначити вид бактерії. Але іноді картина нетипова. У випадках, коли антибіотик потрібен, не рекомендується відкладати його прийом до результатів обстеження, тим більше, точно діагностувати збудника пневмонії, наприклад, буде вкрай важко. У цих випадках антибіотик змінюють на інший.

2) Неправильно підібрана доза

Наприклад, дози, зазначені в інструкції до пеніцилінів для прийому всередину, зазвичай будуть малі. А у випадках отиту, пневмонії, доза підвищується ще сильніше. Не всі лікарі та пацієнти про це знають.

3) Бактерія стійка до цього антибіотика

У цьому випадку все підібрано правильно, але бактерія виявилася хитрішою. Боротися з цим важко, може знадобитися і госпіталізація. Щоб запобігти цьому, потрібно дотримуватися лише однієї поради – не використовувати антибіотики без показань.

У яких випадках антибіотики не допоможуть
У яких випадках антибіотики не допоможуть

4) Призначення антибіотиків без показань

При вірусній інфекції прийом антибіотика не знизить температуру і не позбудеться симптомів. Антибіотик не вплине на залишковий кашель після ГРВІ. А він може тривати місяць. За цей час нещасна дитина або ж дорослий встигає пройти кілька курсів антибіотиків.

При зміні антибіотика через два дні температура може впасти. Насправді ж, хвороба пройшла сама, а антибіотик ніяк не вплинув на перебіг захворювання.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки
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