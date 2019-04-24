У яких випадках головний біль має насторожити

В абсолютній більшості випадків головний біль сам по собі не є небезпечним, проте є ряд станів, які повинні насторожити пацієнта і лікаря.

На що потрібно звернути увагу при головному болі розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська. Читайте також: Що робити, якщо не допомагають знеболювальні при головному болі Раптова поява головного болю з новими, незвичними характеристиками, особливо у пацієнта старших 50 років і у дитини в препубертаті (вік, який передує появі перших ознак статевого дозрівання). Головний біль, який швидко посилюється (години, дні). Збільшення частоти або тяжкості нападів головного болю. постійний головний біль, який посилюється з часом. Головний біль у пацієнтів з системними і онкологічними захворюваннями, з ВІЛ-інфекцією або імунодефіцитом. Стійкі, інтенсивні нічні або ранкові головні болі, від яких пацієнт прокидається. Головний біль, що виникає або посилюється при фізичному навантаженні, кашлі, чханні або зміні пози. via GIPHY Деякі симптоми потребують невідкладно звернення до лікаря: Головний біль, який схожий на "гуркіт грому", "вибуху", "розливання гарячої рідини" – потрібно викликати швидку допомогу.

Головний біль з появою блювоти, загальної слабкості, лихоманки, спазму м'язів шиї – потрібно звернутися до терапевта або викликати швидку допомогу в залежності від стану.

Головний біль в поєднанні з втратою свідомості, судомами, онімінням, зниженням сили кінцівок, розладом мови, координації – при раптовому виникненні потрібно викликати швидку допомогу.

При поступовому зниженню сили в кінцівках, порушення координації – якомога швидше зверніться до невролога. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.