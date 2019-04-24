У яких випадках головний біль має насторожити
В абсолютній більшості випадків головний біль сам по собі не є небезпечним, проте є ряд станів, які повинні насторожити пацієнта і лікаря.
На що потрібно звернути увагу при головному болі розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.
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- Раптова поява головного болю з новими, незвичними характеристиками, особливо у пацієнта старших 50 років і у дитини в препубертаті (вік, який передує появі перших ознак статевого дозрівання).
- Головний біль, який швидко посилюється (години, дні).
- Збільшення частоти або тяжкості нападів головного болю.
- постійний головний біль, який посилюється з часом.
- Головний біль у пацієнтів з системними і онкологічними захворюваннями, з ВІЛ-інфекцією або імунодефіцитом.
- Стійкі, інтенсивні нічні або ранкові головні болі, від яких пацієнт прокидається.
- Головний біль, що виникає або посилюється при фізичному навантаженні, кашлі, чханні або зміні пози.
Деякі симптоми потребують невідкладно звернення до лікаря:
- Головний біль, який схожий на "гуркіт грому", "вибуху", "розливання гарячої рідини" – потрібно викликати швидку допомогу.
- Головний біль з появою блювоти, загальної слабкості, лихоманки, спазму м'язів шиї – потрібно звернутися до терапевта або викликати швидку допомогу в залежності від стану.
- Головний біль в поєднанні з втратою свідомості, судомами, онімінням, зниженням сили кінцівок, розладом мови, координації – при раптовому виникненні потрібно викликати швидку допомогу.
- При поступовому зниженню сили в кінцівках, порушення координації – якомога швидше зверніться до невролога.
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