Чим корисна та шкідлива малина для здоров’я людини

Малина – дуже цінна ягода, вона містить велику кількість вітаміну С, калію і магнію. Людям, які стежать за своїм здоров’ям і надають перевагу лікуватися за допомогою натуральних засобів, не варто ігнорувати малину, адже це чудовий цілющий засіб.

Ця ягода містить корисний цукор: фруктозу і глюкозу, які необхідні людині для живлення мозку і серцево-судинної системи.

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Малина містить велику користь для організму людини. Вона багата саліциловою кислотою, яка має жарознижувальні властивості. Завдяки вітамінам А, групи B, С, РР, бета-ситостери ягоду рекомендують вживати при проблемах зі шлунком. Свіжі ягоди малини ефективні при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, колітів, цинги, недокрів’я.

Смачна ягода здатна підтримати тонус шкіри, омолодити та вирівняти колір шкіри. Малину можна їсти навіть тим, хто дотримується дієти. 100 грамів цієї ягоди містять 41 калорію.

Малина допомагає жінці завагітніти та виносити здорового малюка через фолієву кислоту. У листі малини містяться речовини, які здатні стимулювати роботу мускулатури кишківника та матки. Ягоду можна використовувати як антистресові ліки, напої з цієї ягоди рекомендують пити при неврозах, депресіях, для поліпшення сну.

Малина здатна очистити кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок. Проте у деяких випадках малину не можна їсти.

Ця ягода здатна викликати шкірну алергічну реакцію, особливо якщо її вживати у великих кількостях. Не рекомендують їсти малину при гастриті, виразці, а також людям, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом. Все тому, що малина може спровокувати загострення захворювань.

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Людям з порушенням роботи нирок не потрібно споживати цю ягоду. Через те, що малина має сечогінний ефект, вона створить додаткове навантаження на нирки.

Малину не можна їсти при бронхіальній астмі та при наявності поліпів у носі.

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

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