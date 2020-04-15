У яких випадках ПЛР-тест на коронавірус може видати хибний негативний результат

Виявилось, що ПЛР-тест на коронавірус, який є найточнішим для виявлення хвороби, не завжди може видати правильний результат. На правильність результату впливає ні що інше, як людський фактор.

На результат ПЛР-тесту може вплинути неправильна підготовка до здачі аналізу або порушення умов перевезення, повідомляє ТСН.

До теми 10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшко

До прикладу, на Миколаївщині під сумнів поставили усі попередні аналізи через те, що їх робили в неякісних пробірках.

Фахівці зазначають, що на результат тесту можуть впливати й препарати, які вводили пацієнту перед здачею тесту.

Натомість доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Києво-Могилянської академії Денис Білько каже, що 85% помилок під час тестування виникають саме на етапі підготовки. За його словами, медики та лаборанти повинні чітко дотримуватися протоколу. Адже будь-яка помилка може дати хибний результат: неправильна підготовка до забору, неправильний збір зразків, порушення транспортування тощо.

Коли готується зразок? Як він взявся? У що він взявся? В якій температурі він транспортувався? Яким чином була пробопідготовка проведена? І так далі. На цих етапах закладається більшість помилок. І тому потрібні стандарти технічної компетентності,

– розповів Денис Білько.

Інфекціоністи також зазначають, що хибно-негативний результат аналізу може виникнути на різних етапах перебігу хвороби. За їхніми словами, іноді вірус може опускатися в легені, через що мати малу концентрацію на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів. Відтак, для офіційного підтвердження коронавірусу, хворий повинен отримати щонайменше два позитивних результати з ПЛР-дослідження.

Станом на 15 квітня, в Україні хворобу виявили у 3764 людей, 143 з яких вилікувались, а 108 померли.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.