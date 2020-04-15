24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У яких випадках ПЛР-тест на коронавірус може видати хибний негативний результат

-
Чи може ПЛР-тест видати неправильний результат / Ілюстративне фото

Виявилось, що ПЛР-тест на коронавірус, який є найточнішим для виявлення хвороби, не завжди може видати правильний результат. На правильність результату впливає ні що інше, як людський фактор.

На результат ПЛР-тесту може вплинути неправильна підготовка до здачі аналізу або порушення умов перевезення, повідомляє ТСН.

До теми 10 тисяч хворих на COVID-19 до кінця квітня – це нормально, – Ляшко

До прикладу, на Миколаївщині під сумнів поставили усі попередні аналізи через те, що їх робили в неякісних пробірках. 

Фахівці зазначають, що на результат тесту можуть впливати й препарати, які вводили пацієнту перед здачею тесту. 

Натомість доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Києво-Могилянської академії Денис Білько каже, що 85% помилок під час тестування виникають саме на етапі підготовки. За його словами, медики та лаборанти повинні чітко дотримуватися протоколу. Адже будь-яка помилка може дати хибний результат: неправильна підготовка до забору, неправильний збір зразків, порушення транспортування тощо.

Коли готується зразок? Як він взявся? У що він взявся? В якій температурі він транспортувався? Яким чином була пробопідготовка проведена? І так далі. На цих етапах закладається більшість помилок. І тому потрібні стандарти технічної компетентності,
– розповів Денис Білько. 

Інфекціоністи також зазначають, що хибно-негативний результат аналізу може виникнути на різних етапах перебігу хвороби. За їхніми словами, іноді вірус може опускатися в легені, через що мати малу концентрацію на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів. Відтак, для офіційного підтвердження коронавірусу, хворий повинен отримати щонайменше два позитивних результати з ПЛР-дослідження. 

Станом на 15 квітня, в Україні хворобу виявили у 3764 людей, 143 з яких вилікувались, а 108 померли.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Медицина Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
14 квітня 12:02 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька
13 квітня 15:11 Нелфінавір проти коронавірусу: чи можуть ліки проти ВІЛ здолати COVID-19
Анастасія Лукашевська
12 квітня 07:40 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
10 квітня 16:38 Як очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин