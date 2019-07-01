У яких жінок підвищений ризик розвитку раку грудей

Данські вчені з Копенгагенського університету з'ясували, що у жінок, які народили дітей за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), частіше розвивається рак молочної залози.

Під час дослідження експерти провели аналіз 625 тисяч жінок, пише Daily Mail.

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Спостереження за ними велися протягом 21 років.

Частина випробовуваних застосовували методи допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі ЕКО. Було встановлено, що в цій групі ймовірність розвитку раку грудей підвищилася на 10%.

Крім того з'ясувалося, що у жінок, які народили дитину за допомогою ЕКЗ у віці 40 років і старше, ризик розвитку новоутворень зростає на 65% в порівнянні з жінками аналогічного віку, які завагітніли природним шляхом.

ЕКЗ – що це? Це метод лікування безпліддя, при якому окремі або всі етапи зачаття і раннього розвитку ембріонів здійснюються поза організмом жінки

На думку фахівців, причина цього може критися в уразливості організму до дії гормонального лікування в більш дорослому віці. Річ у тому, що при ЕКЗ зазвичай застосовуються препарати для стимуляції овуляції. У підсумку в організмі підвищується рівень естрогену, який стимулює зростання більшості видів ракових пухлин молочної залози.



У жінок, які народжували дитину з допомогою ЕКЗ, підвищений ризик раку

У зв'язку з цим експерти наголосили на необхідності попередження пацієнтів про потенційну небезпеку.

Висновок: у будь-якому віці народження дітей з допомогою ЕКЗ пов'язують з підвищенням ризику раку молочної залози на 10%.

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