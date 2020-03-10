У якому стані хворий на коронавірус українець та чому його жінка не заразилася

У Чернівецькій ОДА розповіли про стан хворого на коронавірус українця, пояснили, яким чином не заразилася його жінка та чому до міста їде ВООЗ.

Відповіді на найактуальніші питання надали на фейсбук-сторінці Чернівецької ОДА.

Важливо Коронавірус в Україні: в Чернівцях зросла кількість госпіталізованих із підозрою на інфекцію

У якому стані хворий на коронавірус чернівчанин і чому йому проводили повторний аналіз?

За словами лікарів, чоловік перебуває у стабільному стані. Попри те, що пацієнт відчуває слабкість, ранкова температура у межах норми. Відтак, лікування триває й надалі.

Що стосується повторного аналізу на Covid-19 – згідно з протоколами ВООЗ, повторні аналізи необхідно проводити усім інфікованим пацієнтам. Додамо, що повторний аналіз підтвердив наявність коронавірусу.

У Чернівецькій ОДА наголосили, що формулювання "повторне інфікування", яке зустрічається у деяких ЗМІ – неправильне. Адже чоловік не заразився знову – його діагноз лише ще раз підтвердили.

Чому у дружини чернівчанина немає ознак захворювання Covid-19, вони ж перебували у тісному контакті️?

Жінка не отримала достатню дозу збудника. Окрім того, з моменту проявів симптомів у чоловіка, вона зробила все необхідне, щоб не інфікуватися.

Нині вона під спостереженням лікарів, й через деякий час їй знову зроблять тест на Covid-19.

Чому до міста їдуть лікарі з ВООЗ?

Це загальноосвітня практика, адже фахівці з ВООЗ приїжджають туди, де зафіксовано перший випадок зараження Covid-19 в країні. У ОДА пояснили, що фахівці з ВООЗ не мають на меті дискредитувати та поставити під сумнів професійність і методи лікування буковинських медиків.

Скільки у Чернівецькій лікарні перебуває людей з підозрою на коронавірус?

Станом на 10 березня, з підозрою на коронавірус у лікарні перебувають 3 осіб. Нагадаємо, що результати тесту 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення, виявились негативними.

До теми: Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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