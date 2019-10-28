У якому стані українська медицина: оприлюднили глобальний рейтинг безпеки здоров’я

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Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я
Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я / pixabay.com

Україна посідає 94 місце зі 195 в рейтингу Global Health Security Index (Глобальний індекс забезпечення безпеки здоров’я) за 2019 рік.

Країни в рейтингу поділені на три групи: найгірше підготовлені до випадків пандемії або епідемії, більш підготовлені та найкраще підготовлені.

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Загальний індекс України дорівнює 38 балів, тому її віднесли до категорії найбільш підготовлених.

Найгірше дослідники оцінили такі показники в Україні, як антимікробна резистентність, готовність до надзвичайних ситуацій та наявність планів дій для таких випадків, наявність обладнання для інфекційного контролю.

Відносно високим є індекси:

  • імунізація (88,6);
  • обмеження на перетин кордону у зв’язку з загрозою поширення захворювань (100, попри те, що протягом останнього року Київ не запроваджував таких обмежень);
  • здатності до проведення медичних випробувань (75);
  • виконання міжнародних зобов’язань (96,9).

Перше місце в рейтингу займають США. Їхній індекс дорівнює 83,5. Останнє місце посіла Екваторіальна Гвінея з індексом 16,2.

Та жодна досліджена країна не є повністю готовою до епідемій та пандемій, стверджують автори дослідження.

"Кожна країна має серйозні прогалини, над якими треба працювати", – йдеться у висновках.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Рейтинги
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