Сексуальна освіта вже давно стала одним з базових предметів в американських школах, однак в Україні наразі цьому приділяється значно менше уваги. Психологи наголошують, що батьки мають побудувати дружні стосунки з дітьми, щоб робити їх обізнаними в інтимному вихованні.

Психолог Антоніна Оксанич вважає, що ніколи не пізно почати говорити з дитиною про сексуальну освіту. Однак найкраще починати з 3-5 років, коли малюк ще не соромиться ставити відверті питання батькам.

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У ранньому віці, за словами медика, варто спілкуватися про будову тіла та фізіологію. А у 4-6 років дитина цікавиться про своє тіло.

"Сором, зніяковілість і страх транслюють дитині дорослі. Якщо батько реагує на питання дітей соромом, це переймають і діти", – зазначає психолог.

Антоніна Оксанич “Багато дорослих вважають, що 4-6 річна дитина ще занадто мала, щоб відповідати їй про секс – але це вік самого розквіту дитячої цікавості про своє тіло. Саме в цьому віці важливо сформувати місток довіри в непростій інтимній темі".

У шкільному віці діти часто соромляться спілкуватися з батьками про інтимні теми і тоді у них з'являються нові джерела інформації – друзі та інтернет. Найскладніше – побудувати довірливі відносини з підлітками і говорити про статеве виховання.

Як вважає Антоніна Оксанич, попри сором, головне – не тиснути на дитину. Інколи вартує просто сказати: "Якщо ти хочеш більше дізнатися про своє тіло, статеві органи, про те, як з'являються діти, я з радістю поговорю з тобою. Це дуже важлива тема і мені б хотілося, щоб ти могла (міг) звертатися до мене і батька з усіх питань".



У якому віці говорити з дитиною про секс / Unsplash

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