У якому віці люди найоптимістичніші

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Коли в людині найбільше оптимізму
Коли в людині найбільше оптимізму / pixabay.com

Оптимістичні погляди на життя приходить з віком. Найщасливіші люди у віці від 26 до 55 років.

До вибірки потрапили 1169 мексиканців у віці від 26 років до 71 року, у всіх з них були діти, йдеться в дослідженні Каліфорнійського університету.

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Випробовувані протягом семи років брали участь в опитуваннях, в яких їм потрібно було оцінювати рівень оптимізму в різні періоди життя і повідомляти про позитивні та негативні події.

"У нас достатньо знань про те, як з віком змінюються деякі характеристики – такі, як усвідомленість або самооцінка, але про інші риси, наприклад, оптимізм, ми знаємо зовсім мало", – підкреслив співавтор дослідження Тед Шваба.

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Виявилося, що в період з 26 до 55 років рівень оптимізму зростає, а потім поступово знижується. Скачки оптимізму були пов'язані з позитивними змінами – наприклад, захистом диплома або підвищенням зарплати. При цьому розчарування не завадили учасникам зберігати життєрадісність.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія дослідження
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