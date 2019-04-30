У якому віці люди найоптимістичніші

Оптимістичні погляди на життя приходить з віком. Найщасливіші люди у віці від 26 до 55 років.

До вибірки потрапили 1169 мексиканців у віці від 26 років до 71 року, у всіх з них були діти, йдеться в дослідженні Каліфорнійського університету.

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Випробовувані протягом семи років брали участь в опитуваннях, в яких їм потрібно було оцінювати рівень оптимізму в різні періоди життя і повідомляти про позитивні та негативні події.

"У нас достатньо знань про те, як з віком змінюються деякі характеристики – такі, як усвідомленість або самооцінка, але про інші риси, наприклад, оптимізм, ми знаємо зовсім мало", – підкреслив співавтор дослідження Тед Шваба.

Виявилося, що в період з 26 до 55 років рівень оптимізму зростає, а потім поступово знижується. Скачки оптимізму були пов'язані з позитивними змінами – наприклад, захистом диплома або підвищенням зарплати. При цьому розчарування не завадили учасникам зберігати життєрадісність.

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