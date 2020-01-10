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У якому віці можна заморожувати яйцеклітини

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Відкладене материнство / unsplash.com

Експерти наголошують на тому, що шанс завагітніти після процедури замороження яйцеклітин – один до п'яти.

Замороження яйцеклітин не гарантує того, що ви зможете завагітніти в майбутньому, повідомляє Daily Mail.

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Переважна більшість жінок починають задумуватись про замороження яйцеклітини після 30 років. Дані демонструють, що дві третини жінок виконують цю процедуру після 35 років, віддаючи перевагу своїй кар'єрі. З часом вони усвідомлюють, що у них немає партнера, й тому заморожують яйцеклітини, аби народити згодом.

Експерти стурбовані, що дівчата не відчувають загрози безпліддя частково тому, що їм надається помилкова надія заморозити яйця пізніше.

Замороження яйцеклітини
Замороження яйцеклітин / Фото: Sciencing

Попри популярність цієї технології, шанс на успіх низький – 85% яйцеклітин не можуть пережити процес заморожування. Й з віком ситуація лише погіршується.

Якщо виконати процедуру до 35 років, залишаються робочими 8,2% яйцеклітин, а якщо пізніше – лише 3,3%. 

Лікарі кажуть, що найлегше вагітніють ті жінки, які заморозили яйцеклітину у межах віку від 20 до 30 років. Дослідники закликають жінок визначитися з планами на відкладання вагітності до 30 років, й заморозити яйцеклітини не пізніше цього віку, в ідеалі – до 25 років. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Жіноче здоров’я
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