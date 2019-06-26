У якому віці починають пити українські підлітки

У віці 10 років досвід вживання алкоголю має кожен сьомий українець.

Крім того, за даними ЮНІСЕФ, серед 17-річних українців хоча б раз споживали алкоголь більш як 60% опитаних.

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Ба більше, за даними дослідження, переживав стан сп’яніння хоч раз у житті кожен четвертий український підліток. Про такий досвід повідомили 6,4% серед 10-річних та 48% серед 17-річних.



Українські підлітки починають рано пити

Соціологічне опитування було проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка спільно з ЮНІСЕФ у 2018 році. У 287 навчальних закладах, де було опитано понад 13 тисяч респондентів.

Опитування охопило учнів 5–11-х класів закладів загальної середньої освіти; 1-го, 2-го курсів закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) та студентів закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) (на базі 9-річної освіти), які представляють дітей та молодь 10–17 років, що навчається.

Чому алкоголь небезпечний для підлітків?

Споживання алкоголю у юному віці впливає на префронтальну кору мозку. Алкоголь негативно впливає на деякі її функції. Зокрема, алкоголь призводить до проблем з пам'яттю та провокує подальшу схильність до залежності від нього.

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