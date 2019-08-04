У якому віці привчати дитину до горщика

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У якому віці привчати дитину до горщика
У якому віці привчати дитину до горщика / totonthepot.com

Тема привчання дитини до горщика та відлучення від підгузника – дуже непроста. Тому чи не кожні батьки задумуються, коли ж потрібно купувати горщик та привчати малюка до нього.

Рано чи пізно малюк піде на горщик тоді, коли йому буде це потрібно. Сімейний лікар Діна Крилова радить батькам не квапити події, заспокоїтися та не порівнювати свою дитину з іншими.

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Рано чи пізно час горщика настане.

Американська асоціація педіатрії говорить:

1. Діти не контролюють процес сечовиділення і дефекації до 1 року. Багато малюків демонструють ознаки готовності до горщика у віці 1,5-2 роки. Деякі можуть бути не готові й до 3 років і це нормально.

Контролювати сечовиділення вночі малюки починають приблизно через 1–2 роки після того як навчаться користуватися горщиком вдень.

2. До 5 років точно не варто хвилюватися, якщо дитина час від часу прокидається "мокрою".

Орієнтуйтеся на готовність дитини сідати на горщик
Орієнтуйтеся на готовність дитини сідати на горщик

Як зрозуміти, що дитина готова іти на горщик

  • малюк може самостійно дійти до горщика і сісти
  • залишатися сухим вдень більше ніж на 2 години
  • може зняти сам штанці
  • малюк слідує простим інструкціям
  • коли підгузник мокрий – дитина просить його змінити
  • ви помічаєте ознаки, що дитина хоче в туалет
  • з'явився інтерес при привчанні до горщика

Якщо вашу дитину турбують закрепи, потрібно розібратися з цією проблемою перед тим як привчати до туалету.

Через те, що цей процес болісний, дитина буде стримувати позиви та відмовлятися від горщика.

Як привчити дитину до горщика

1. Намагайтеся, щоб дитина бачила, як на горщик ходять інші діти. Малюки часто копіюють дії інших дітей.

2. Садіть улюблену іграшку дитини на горщик.

Садіть улюблену іграшку дитини на горщик
Садіть улюблену іграшку дитини на горщик

3. Придбайте два різних горщика. Один поставте у кімнаті, інший – в туалеті. Дитина самостійно вирішить, який їй сподобається більше.

4. Можете в горщик налити харчового барвника. Після сечовиділення колір зміниться.

5. Хваліть дитину, якщо у неї виходить, а якщо ні – то не сваріть у будь-якому випадку.

6. Читайте книжки про привчання до горщика.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти
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