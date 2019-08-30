У якому віці протизаплідні таблетки можуть становити небезпеку
Комбіновані оральні контрацептиви, або КОК, – це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів. Ефективність цих ліків при правильному застосуванні – більш, ніж 99%.
Попередні дослідження пов’язують КОК з короткотривалою депресією. Тому американські дослідники вирішили дізнатися, чи може їх прийом викликати затяжну депресію у тих, хто став ними користуватися дуже рано, пише The Journal of Child Psychology and Psychiatry.
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В рамках Національного обстеження здоров'я і харчування США експерти дослідили стан здоров’я 1236 жінок.
Вони порівняли три типи жінок:
- хто вперше використав КОК в підлітковому віці,
- хто ніколи ними не користувався і
- хто вперше використав КОК в старшому віці.
Найбільш схильними до появи депресію були ті, що почав приймати оральні контрацептиви у в підлітковому віці. Вчені припускають, що депресія у них може виявитися затяжною і зберігатися навіть через роки після закінчення прийому.
Найбільш схильними до затяжної депресії виявилися ті, хто почав приймати КОК у підлітковому віці
На цей зв'язок не впливає вік втрати цноти, вік появи першої менструації та прийом таблеток під час експерименту.
Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.
Ймовірно, це пов’язано з тим, що КОК впливають на мозок підлітків, який ще розвивається.. Вчені зазначають: це не є причиною у відмові їх приймати, особливо, якщо ліки призначив лікар. Просто необхідна консультація медиків і дотримання графіку
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