У якому віці протизаплідні таблетки можуть становити небезпеку

Комбіновані оральні контрацептиви, або КОК, – це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів. Ефективність цих ліків при правильному застосуванні – більш, ніж 99%.

Попередні дослідження пов’язують КОК з короткотривалою депресією. Тому американські дослідники вирішили дізнатися, чи може їх прийом викликати затяжну депресію у тих, хто став ними користуватися дуже рано, пише The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

В рамках Національного обстеження здоров'я і харчування США експерти дослідили стан здоров’я 1236 жінок.

Вони порівняли три типи жінок:

хто вперше використав КОК в підлітковому віці,

хто ніколи ними не користувався і

хто вперше використав КОК в старшому віці.

Найбільш схильними до появи депресію були ті, що почав приймати оральні контрацептиви у в підлітковому віці. Вчені припускають, що депресія у них може виявитися затяжною і зберігатися навіть через роки після закінчення прийому.



Найбільш схильними до затяжної депресії виявилися ті, хто почав приймати КОК у підлітковому віці

На цей зв'язок не впливає вік втрати цноти, вік появи першої менструації та прийом таблеток під час експерименту.

Депресія – що це? Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що КОК впливають на мозок підлітків, який ще розвивається.. Вчені зазначають: це не є причиною у відмові їх приймати, особливо, якщо ліки призначив лікар. Просто необхідна консультація медиків і дотримання графіку

