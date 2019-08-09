У якому віці знижується ризик розвитку раку: дослідження

Американські дослідники виявили, що ймовірність розвитку раку знижується приблизно на восьмому десятку життя.

Керол ДеСантіс (Carol DeSantis) з Американського товариства вивчення раку в Атланті (США) з колегами проаналізували, як часто найпоширеніші типи раку вражають літніх жителів США, пише журнал CA.

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Для цього вони вивчили інформацію Національного інституту вивчення раку, а також місцевих медичних служб з 2011-го по 2015-ий рік.

Ці дані порівняли з інформацією про появу раку у людей інших вікових категорій.

З'ясувалося, що ризик розвитку раку був мінімальним до 45-50 років, після чого починав стрімко зростати. Тим часом це зростання зупинялося при досягненні 75-80 років. А от вже після 85 років ризики появи раку знижувалися.



Після 85 років ризики появи раку знижувалися

До прикладу, рак молочної залози та колоректальний рак, діагностований у пацієнтів віком 85 років і старше, приблизно на 10% рідше діагностують на другій стадії у порівнянні з діагностованими у пацієнтів віком від 65 до 84 років.

Рак молочної залози – фактори родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка) хворіли на рак грудей;

не було вагітностей та пологів чи ви вперше завагітніли у 30 років і старше;

більш як 40 років;

рано почалась менструація — у віці до 12 років;

пізно почалась менопауза — після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

гіпертонічна хвороба;

надмірна вага та ожиріння;

раніше був рак грудей або рак яєчника.

Можливою причиною є нижча генетична схильність і процес природного старіння, який стримує ріст новоутворень. Так, збільшення кількості Т-клітин і клітин-кілерів створює несприятливе середовище для виникнення раку – клітини літніх людей діляться менш активно.

Рак товстої кишки – що це? Це група злоякісних новоутворень, що розвиваються із клітин слизової оболонки ободової та прямої кишки. Щорічно у світі діагностують близько 1,4 млн нових випадків колоректального раку – 9% від усіх вперше виявлених злоякісних пухлин.

Але, за словами вчених, точна причина зниження ризику розвитку злоякісних пухлин поки не з'ясована. При цьому наголошується, що клітинне старіння також може сприяти канцерогенезу (появи й розвитку онкопухлини).

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