У Японії схвалили революційні ліки від раку

У Японії Міністерство охорони здоров'я схвалило революційні ліки від раку, яке бореться з онкоклітинами за допомогою імунної системи пацієнта.

Мова йде про препарат Kymriah, пише Oxford Biomedica.

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На виробництво препарату подала філія великого швейцарського фармацевтичного виробника Novartis.Ці ліки стануть першим в країні препаратом, який використовує терапію за допомогою CAR-T-клітин.

Саме лікування розпочинається з того, що відбираються клітини імунної системи пацієнта.

Ці Т-клітини генетично "перепрограмовуються". Після цього ці клітини повертаються в організм пацієнта та знищують власними силами ракові клітини.

Препарат призначається для лікування лейкемії та інших видів раку крові, від яких немає наразі терапії.

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