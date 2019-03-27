У Японії схвалили революційні ліки від раку

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У Японії схвалили революційні ліки від раку
У Японії схвалили революційні ліки від раку / Фото з вільних джерел

У Японії Міністерство охорони здоров'я схвалило революційні ліки від раку, яке бореться з онкоклітинами за допомогою імунної системи пацієнта.

Мова йде про препарат Kymriah, пише Oxford Biomedica.

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На виробництво препарату подала філія великого швейцарського фармацевтичного виробника Novartis.Ці ліки стануть першим в країні препаратом, який використовує терапію за допомогою CAR-T-клітин.

Саме лікування розпочинається з того, що відбираються клітини імунної системи пацієнта.

Ці Т-клітини генетично "перепрограмовуються". Після цього ці клітини повертаються в організм пацієнта та знищують власними силами ракові клітини.

Препарат призначається для лікування лейкемії та інших видів раку крові, від яких немає наразі терапії.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Онкозахворювання Японія
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