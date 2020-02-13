24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У Японії від коронавірусу померла перша людина

10
Смерть від коронавірусу в Японії / Getty Images

Японська влада повідомила про перший летальний випадок від ускладнень коронавірусу Covid-19. Відомо, що жертвою хвороби стала літня жінка.

У Японії від коронавірусу померла жінка, віком близько 80 років, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на місцевий телеканал Ен-Ейч-Кей

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Нещасний випадок трапився в префектурі Канаґава, яка межує з префектурою Токіо.

Нагадаємо, що нині по всьому світу стрімко поширюється коронавірус Covid-19 (2019 nCoV). Новий вид коронавірусу з'явився на початку грудня у китайській провінції Хубей, а саме в багатомільйонному місті Ухань.

Через новорічні свята та міжнародне транспортне сполучення, вірус стрімко поширився на різні куточки не лише Китаю, а й світу. 

Що відомо про китайський коронавірус Covid-19

  • Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб з 60 347 інфікованих.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Хто така Зоряна Скалецька: біографія очільниці МОЗ
сьогодні
22276
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Медицина Інфекція Японія Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1786
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8458
7 лютого 16:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза 1725
6 лютого 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Анастасія Кушпіт 6242
4 лютого 16:47 Як не захворіти на рак: поради провідного онколога
Олександр Бевза 19367
Новини
Більше новин
Залиште відгук