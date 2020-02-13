У Японії від коронавірусу померла перша людина

Японська влада повідомила про перший летальний випадок від ускладнень коронавірусу Covid-19. Відомо, що жертвою хвороби стала літня жінка.

У Японії від коронавірусу померла жінка, віком близько 80 років, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на місцевий телеканал Ен-Ейч-Кей

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Нещасний випадок трапився в префектурі Канаґава, яка межує з префектурою Токіо.

Нагадаємо, що нині по всьому світу стрімко поширюється коронавірус Covid-19 (2019 nCoV). Новий вид коронавірусу з'явився на початку грудня у китайській провінції Хубей, а саме в багатомільйонному місті Ухань.

Через новорічні свята та міжнародне транспортне сполучення, вірус стрімко поширився на різні куточки не лише Китаю, а й світу.

Що відомо про китайський коронавірус Covid-19

Станом на 13 лютого, від китайського коронавірусу померло 1 369 осіб з 60 347 інфікованих.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері "Diamond Princess".

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

11 лютого громадян України повинні були евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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